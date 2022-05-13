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Женщина узнала об измене мужа после 22 лет брака и открыла свою «суперсилу»

51-летняя американка узнала об измене мужа после 22 лет брака и нашла в себе «суперсилу»

Фото: @laurafriedmanwilliams

Жительница Нью-Йорка узнала об измене мужа после 22 лет брака, открыла свою «суперсилу» и дала совет женщинам, оказавшимся в похожей ситуации. Ее историю публикует New York Post.

51-летняя Лора Уильямс проживала жизнь своей мечты: у нее был любимый муж, трое детей, квартира на Манхэттене и загородный дом. Казалось, ничто не могло омрачить счастье американки. Однако все изменилось, когда Уильямс узнала, что ее супруг, с которым она прожила 22 года и была знакома со времен колледжа, завел роман на стороне.

Узнав об измене, женщина выставила неверного мужа за порог и начала процесс развода. «Мне было 47 лет, и я ожидала, что буду с одним и тем же мужчиной до конца жизни», — призналась Уильямс. Она решила, что, несмотря на боль от предательства, не будет ставить жизнь на паузу и начнет делать то, чего она лишилась из-за раннего брака. Через пять месяцев после развода американка установила приложение для знакомств и начала ходить на свидания.

По словам Уильямс, встречи с мужчинами помогли ей открыть себя с новой стороны и узнать, что у нее есть «суперсила». «Секс был важен для меня. Он делал меня живой, когда я чувствовала себя мертвой внутри. Я нашла в себе суперсилы, о которых даже не подозревала. А еще я нашла в себе открытость и сексуальное любопытство, о которых и не подозревала», — рассказала она.

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Со временем женщина научилась открыто говорить о своих желаниях и обсуждать любые вопросы с партнерами. Благодаря отношению мужчин она поняла, что возраст не делает ее менее привлекательной, и то, что она не нуждается в финансовой поддержке, позволяет ей быть независимой и поступать так, как комфортно ей.

На данный момент Уильямс влюблена, но пока не готова назвать эту связь полноценными отношениями. Женщинам, которые оказались в схожей ситуации, она рекомендует не отчаиваться и не ставить на себе крест. По мнению американки, время после развода — отличная возможность узнать себя, прислушаться к своим желаниям и исполнить давние мечты.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле, Англия, девушка решила отомстить бывшему возлюбленному и добилась его ареста и заключения под стражу на 81 час. 20-летняя Кортни Айленд-Эйнсворт создала 30 фальшивых аккаунтов в Instagram и с каждого из них написала себе десятки сообщений с угрозами якобы от имени ее бывшего партнера.

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Евгения Черкасова
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