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Премьер Польши заявил о необходимости уничтожить «русский мир»

Премьер Польши Моравецкий заявил о желании уничтожить «чудовищную идеологию русского мира»

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить «русский мир». Свое мнение политик выразил в колонке The Telegraph.

"Русский мир" — это опухоль, представляющая смертельную угрозу для всей Европы. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию", — пожелал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предположил, что Моравецкий, предложивший ввести санкции против членов «Единой России», «слетел с катушек» на почве русофобии. Вместе с тем политик назвал Моравецкого «псевдопремьером».

30 марта Моравецкий признал русофобию в Польше очевидностью, в которой функционирует страна. «Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом», — сказал он.

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Марина Совина
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