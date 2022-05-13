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Межрегиональный фестиваль «Славянская мозаика» пройдет в Хакасии

Межрегиональный фестиваль «Славянская мозаика» пройдет в Хакасии

Фото: Tengyart / Unsplash

В Абакане пройдет межрегиональный фестиваль «Славянская мозаика», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Об этом сообщает «ХакасияИнформ».

Мероприятие пройдет 22 мая. Гости фестиваля познакомятся с песенным и танцевальным творчеством русского, польского, белорусского и украинского народов, их традициями и обрядами, увидят выставки декоративно-прикладного искусства и предметов быта, а также дефиле в национальных костюмах.

Ранее стало известно, что в Чебоксарах с 23 по 27 июня пройдет I Всероссийская детская фольклориада. Программа мероприятия включает мастер-классы, костюмированное праздничное шествие, выездные концерты, а также интерактивную программу. Кроме того, участников фольклориады ожидают экскурсии в музеи, знакомство с культурой и бытом чувашского народа.

Фестиваль призван продемонстрировать культурное многообразие народов страны. Как заявил глава Чувашии Олег Николаев, мероприятие откроет для детей возможности узнать много нового и показать себя.

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Сергей Истомин
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