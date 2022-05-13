Российские госкомпании захотели обойти санкции США через Китай

«Ведомости»: госкомпании хотят покупать в Китае отдельные электронные комплектующие

Российские госкомпании ищут способы обойти санкции США, ограничивающие закупки иностранного электронного оборудования, и хотят договориться о приобретении комплектующих с китайскими производителями, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в российских компаниях с рынка микроэлектроники и сотрудников двух госкомпаний.

По данным издания, в подобных решениях заинтересована, в частности, госкорпорация «Ростех». Ее представитель планы по закупке комплектующих в Китае опровергает, однако близкий к компании источник утверждает, что она действительно рассматривает различные варианты обхода санкций.

По словам главы консорциума «Базис» Арсения Брыкина, все готовые решения китайских производителей пользовательского, серверного и инфраструктурного оборудования так или иначе содержат американскую интеллектуальную собственность, и потому на продукцию распространяются вторичные санкции.

Однако покупка отдельных компонентов, которые под ограничения не попадают, дает возможность как продолжить крупноузловую сборку в России, так и поддержать работоспособность уже закупленного оборудования. Тем не менее, по его словам, китайские компании не производят полные линейки комплектующих, так что эта мера лишь частично решит проблему.

Сейчас, как объяснил руководитель направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александр Сысоев, ни одна российская IT-компания не может предложить заказчикам оборудование китайского происхождения. Производители приостановили все новые заказы на готовую продукцию, указал он. Так, Huawei, по словам одного из источников «Ведомостей», исполняет обязательств по контрактам, заключенным до конца марта, но заключение новых договоров приостановлено.

В начале мая The Wall Street Journal (WSJ) узнало, что китайские IT-компании «тихо» отказываются от ведения бизнеса в России из-за санкций США и давления западных предприятий. Так, в числе тех, кто сокращает поставки в Россию без официальных заявлений, есть Lenovo и Xiaomi.