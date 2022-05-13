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Россиянам назвали неожиданные опасные последствия хронического насморка

Отоларинголог Зайцев заявил, что хронический насморк может вызвать инфаркт или инсульт

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал россиянам неожиданные опасные проблемы со здоровьем, которые может вызвать хронический насморк. Его слова передает издание Ura.ru.

Специалист заявил, что последствием хронического ринита может стать инфаркт или инсульт. По его словам, затрудненное из-за насморка дыхание приводит к плохой вентиляции головного мозга, из-за чего человек плохо высыпается, храпит, у него часто возникают головные боли и состояние апатии.

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Наиболее склонны к ринитам и болезням полости носа люди с искривленной перегородкой. Однако если не лечить насморк вовремя, он может перейти в хронический даже у людей с ровной перегородкой, добавил Зайцев. «Это не локальная история, что человек неделю плохо дышит, а потом все восстанавливается. Если уже процесс пошел, то он будет иметь нарастающий характер. Это, увы, безвозвратно, при условии, что пациент не будет лечиться. Некоторые считают, что это нормально, когда из носа происходят какие-то выделения, но это не так», — подчеркнул отоларинголог.

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Наталья Обрядина
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