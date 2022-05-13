Nissan приостановил операции в России и на Украине на год

Nissan приостановил операции в России на год из-за проблем с поставками и логистикой

Японский автоконцерн Nissan Motor приостановил операции в России и Украине на год. Об этом заявил генеральный директор компании Макото Утида в ходе пресс-конференции, посвященной презентации отчета по итогам 2021 финансового года, пишет ТАСС.

По его словам, решение было принято в связи с проблемами с поставками и логистикой. «Мы не учитывали данные по РФ и Украине [в отчете]. (...) Мы предполагаем, что операции будут приостановлены на год», — сообщил он.

Ранее южнокорейский автомобильный концерн Hyundai опроверг информацию о продолжении работы автозавода в Санкт-Петербурге, на котором производят автомобили головной компании и дочернего бренда Kia. «Наша фабрика в России заморозила все производство, никакого решения о времени возобновления работ не принималось», — подчеркнули в пресс-службе.