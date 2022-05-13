Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Nissan приостановил операции в России и на Украине на год

Nissan приостановил операции в России на год из-за проблем с поставками и логистикой

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Японский автоконцерн Nissan Motor приостановил операции в России и Украине на год. Об этом заявил генеральный директор компании Макото Утида в ходе пресс-конференции, посвященной презентации отчета по итогам 2021 финансового года, пишет ТАСС.

По его словам, решение было принято в связи с проблемами с поставками и логистикой. «Мы не учитывали данные по РФ и Украине [в отчете]. (...) Мы предполагаем, что операции будут приостановлены на год», — сообщил он.

Ранее южнокорейский автомобильный концерн Hyundai опроверг информацию о продолжении работы автозавода в Санкт-Петербурге, на котором производят автомобили головной компании и дочернего бренда Kia. «Наша фабрика в России заморозила все производство, никакого решения о времени возобновления работ не принималось», — подчеркнули в пресс-службе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша предложила новый вариант ввода силовиков на Украину
США возложили на Иран ответственность за восстановление ядерной сделки
Картины русских авангардистов вернулись в Россию
Nissan приостановил операции в России и на Украине на год
Таксисту «Яндекса» передали наркотики для доставки
США предупредили о возможной приостановке поставок оружия на Украину
Биолог рассказал о риске употребления молока для спортсменов
Во Франции призвали «закрыть двери в НАТО»
Байден провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби
В Италии прокомментировали призыв Зеленского дать отпор российским туристам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.