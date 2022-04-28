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Hyundai опроверг слова российского министра о работе в России

Hyundai опроверг слова главы Минпромторга Мантурова о выпуске автомобилей в России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai опроверг информацию о продолжении работы автозавода в Санкт-Петербурге, на котором производят автомобили головной компании и дочернего бренда Kia. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Yonhap.

«Наша фабрика в России в России заморозила все производство, никакого решения о времени возобновления работ не принималось», — подчеркнули в пресс-службе. Сборка автомобилей прекращена в марта на фоне международных санкций, введенных против России после начала военных действий на территории Украины.

О продолжении выпуска в России автомобилей Hyundai, Kia и китайский Haval ранее сегодня сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его мнению, эти бренды по-прежнему выпускают автомобили, поскольку имеют запасы комплектующих.

Также российский чиновник отметил, что правительство будет ожидать решения от остальных компаний, имеющих производство в России, до конца мая. В качестве приемлемого варианта развития событий он назвал передачу иностранным бизнесом в управление местным партнерам, как Daimler передала грузовое подразделение менеджменту «КамАЗа».

С конца февраля производство в России ограничили или приостановили практически все автозаводы. Российский рынок покинули Volkswagen, Renault, Toyota, BMW, Nissan.

Ранее Мантуров сообщал, что Renault, владеющий 68 процентами в «АвтоВАЗе», намерен передать свою долю под управление российскому юридическому лицу, скорее всего, Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). При этом международный концерн получит право выкупить обратно свою часть в течение пяти-шести лет.

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Платон Щукин
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