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Американский спецназ получит бронеавтомобили с израильскими ракетами

Американский спецназ получит бронеавтомобили JLTV с ракетами Spike NLOS

Фото: Jason Johnston / Globallookpress.com

В США представили бронеавтомобиль с многоцелевым ракетным комплексом Spike NLOS (non-line of sight) производства израильской компании Rafael. Машину разработали для подразделений спецназа, сообщает Defence Blog.

Компания Lockheed Martin установила многоцелевой комплекс Spike NLOS на шасси бронеавтомобиля Oshkosh JLTV. Машину поставили Командованию специальных операций США (USSOCOM).

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Отмечается, что пусковая установка позволяет операторам усовершенствованного ПТРК прерывать полет ракеты или менять цель в режиме реального времени.

Многоцелевая система Spike NLOS предназначена для уничтожения укреплений, бронетехники и живой силы противника. Комплекс позволяет поражать цели в любое время суток на расстоянии до 25 километров. Боеприпас может нести боевую часть массой до шести килограммов.

В марте специалисты Lockheed Martin и Rafael приступили к испытаниям Spike NLOS в США. Ракета может войти в арсенал вертолетов, беспилотников и пехоты.

В феврале в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российский противотанковый комплекс «Корнет-Д1» вышел на финальный этап стрельбовых испытаний.

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Даниил Иринин
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