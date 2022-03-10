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В США приступили к испытаниям израильских ПТРК

В США испытывают ПТРК Spike NLOS в качестве комплекса для пехоты, машин и вертолетов

Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Армия США приступила к испытаниям израильского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) производства компании Rafael. Spike NLOS (non-line of sight) может войти в арсенал вертолетов, беспилотников и пехоты. Об этом сообщает Military & Aerospace Electronics.

Spike NLOS совместно тестируют специалисты Rafael и Lockheed Martin. Работы проходят в рамках контракта, который Lockheed Martin получила в феврале. В рамках соглашения специалисты оценят эксплуатационные характеристики Spike NLOS. Работы планируют завершить в январе 2025 года.

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Многоцелевая система Spike NLOS позволяет поражать бронетехнику и защищенные объекты в любое время суток на расстоянии до 25 километров. Комплекс может работать по принципу «выстрелил и забыл». Также Spike NLOS позволяет выбирать цель после запуска. Ракета может нести кумулятивную, осколочную или многофункциональную боевую часть.

В октябре 2021 года в Северной Корее показали новую ракету, которая похожа на Spike NLOS. Машина получила X-образные крылья и рули в хвостовой части.

В сентябре оборонное ведомство Азербайджана опубликовало кадры боевого применения Spike NLOS.

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Даниил Иринин
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