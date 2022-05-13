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Сексолог подсказала способ выбрать мужчину с сильным сексуальным темпераментом

Психолог Толмачева: мужчины с высоким уровнем тестостерона коренасты

Фото: Unsplash

Психолог-сексолог Юлия Толмачева подсказала способ выбрать мужчину с сильной половой конституцией. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам Толмачевой, сексуальный темперамент связан с генетикой и гормональным фоном, а именно уровнем гормона тестостерона, и находит отражение во внешности. «Забавно, но мужчина с высоким уровнем тестостерона выглядит совсем не как герой-любовник из мелодрамы. Он коренастый, невысокий, с мощным подбородком, заметной растительностью на теле», — сказала Толмачева, добавив, что высокий субтильный юноша с нежными чертами лица, длинными руками и ногами, скорее всего, окажется обладателем средней или слабой половой конституции.

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При этом, уточнила врач, половая конституция никак не связана с фертильностью — способностью заводить потомство. «Темпераментный, постоянно думающий о сексе мужчина и страстная женщина могут обладать низкой фертильностью. И наоборот, женщина со слабой половой конституцией будет беременеть, как говорят, от одного взгляда», — заключила она.

Ранее психолог-сексолог Алена Сало и медицинский психолог Олег Долгицкий в беседе с «Лентой.ру» рассказали, что делать мужчинам, если их жены не хотят близости и отказывают в сексе. Эксперты посоветовали выяснить изначальные причины холодности и сменить тактику поведения с любимой женщиной.

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Александра Лисица
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