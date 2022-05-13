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Российского охранника осудили на семь лет за убийство коллеги во время дежурства

В Саратове осудили охранника, уехавшего в Грузию после убийства коллеги во время дежурства

Фото: СК РФ по Саратовской области

В Саратове 40-летнего охранника осудили на семь лет за избиение до смерти 59-летнего коллеги во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, утром 15 сентября 2019 года двое охранников заступили на суточное дежурство. В тот же день начальник познакомил их с новым коллегой, сообщив, что тот будет работать вместе с ними. Когда наступила ночь, один из мужчин пошел спать, а второй охранник и новый коллега продолжили общаться. В два часа ночи между ними произошел конфликт, во время которого мужчины вышли из служебного помещения в коридор.

Там обвиняемый один раз ударил оппонента по голове, после чего потерпевший упал на пол без сознания. Затем фигурант разбудил спящего коллегу, рассказал ему о случившемся и вызвал скорую.

Пострадавшего доставили в больницу, где через пять дней он скончался. Во время расследования злоумышленник уехал из России, после чего его объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск. Позже его обнаружили на территории Грузии и экстрадировали в Россию, где поместили в СИЗО на время следствия.

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Елизавета Новикова
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