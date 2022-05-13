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Остров с первобытной природой вблизи Сахалина откроют для массового туризма

Остров Монерон откроют для массового туризма с середины июня до середины октября

Фото: Дмитрий Петелин / Wikimedia

Остров Монерон, который располагается вблизи Сахалина, откроют для массового туризма с середины июня до середины октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в Минтуризме Сахалинской области, остров с уникальной первобытной природой можно посетить как в рамках однодневного визита, так и с ночевкой. Монерон является особой природоохранной зоной, а также одним из самых привлекательных мест в России для дайвинга.

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«Сейчас там ведут работы по их очистке, ремонту, обустройству территории и созданию мест для ночевок туристов. Конечно, это работа не на один сезон, но они доступны для посещения, а в скором времени будут иметь и все комфортные условия», — отметил министр туризма региона Артем Лазарев.

Ранее в марте на Сахалине прошла церемония открытия Международного десятилетия языков коренных народов мира. В рамках мероприятия состоялись мастер-классы по декоративно прикладному творчеству коренных малочисленных народов, концертная программа, выступления спикеров и брифинг с носителями языков: нивхами, уйльтами, эвенками, нанайцами.

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Мария Гейн
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