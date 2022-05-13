Суд не стал арестовывать сбившего женщину водителя из кортежа Пашиняна

В Армении суд отклонил ходатайство об аресте сбившего женщину водителя из кортежа Пашиняна

В Армении суд не стал арестовывать водителя из кортежа премьер-министра Никола Пашиняна, сбившего насмерть беременную женщину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд отклонил ходатайство об аресте Навасардяна», — рассказали в Следственном комитете Армении.

Адвокат отца погибшей сообщил, что следователь вынес постановление о привлечении водителя в качестве обвиняемого по статьям «Нарушение требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения» и «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».

ДТП случилось в центре Еревана еще 26 апреля. Автомобиль из кортежа премьера сбил 28-летнюю беременную женщину, которая позднее скончалась в больнице. Пашинян связался с отцом погибшей, выразил соболезнования и гарантировал объективное расследование.