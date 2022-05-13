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Посол Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы со стороны России

Посол Финляндии Корхонен заявил, что Хельсинки не наблюдают военной угрозы со стороны РФ

Посол Финляндии Клауса Корхонен заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ. Его слова передает РБК.

Корхонен пояснил, что решение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО продиктовано изменениями в сфере безопасности из-за военных действий на Украине. При этом в Хельсинки не наблюдают военной угрозы со стороны России, отметил он. «У нас сильная оборона, у нас очень способная пограничная охрана, и я думаю, что сейчас мы бдительны, поэтому на границе очень безопасно», — сообщил посол журналистам. Он также заявил, что в настоящее время «мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации».

12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности и усилит объединение.

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в ответ заявил, что территории скандинавских стран — Финляндии и Швеции, которые собираются вступить в НАТО — могут стать новыми «мишенями» российских военных.

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Марина Совина
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