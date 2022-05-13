Стартовал совместный проект фондов «Круг добра» и «Дети-бабочки»

Стартовал проект фондов поддержки больных детей «Круг добра» и «Дети-бабочки»

На уходящей неделе с патронажного выезда специалистов в Пермь стартовал совместный проект созданного президентом России Фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» и благотворительного фонда «Дети-бабочки». Цель проекта — организация системной помощи пациентам с генными дерматозами в регионах Российской Федерации.

На первом этапе проект планируется реализовывать по двум направлениям. Первое - проведение экспертами фонда «Дети-бабочки» выездных патронажей в регионах РФ, включающих в себя консультативную и образовательную части. Второе - организация через «Круг добра» гособеспечения пациентов с тяжелыми формами буллезного эпидермолиза (БЭ) необходимыми перевязочными средствами на ближайший год.

В течение 2022 года эксперты фонда «Дети-бабочки» проведут 10 выездных патронажей в регионах России. Первый из них уже состоялся 11 мая в Пермском крае. Задача таких патронажей - заложить основу для оказания системной помощи в области генных дерматозов в каждом регионе, сделать эту помощь доступной.

Второе направление совместной работы фондов “Круг добра» и «Дети-бабочки» – централизованное и гарантированное обеспечение за счет госбюджета пациентов с тяжелыми формами буллезного эпидермолиза дорогостоящими и востребованными перевязочными средствами — губчатыми и сетчатыми повязками, а также бандажами для их фиксации. На сегодняшний день фонд «Круг добра» одобрил 639 заявок на гособеспечение 131 пациентов из 64 регионов РФ с дистрофической формой БЭ, и это только первый этап работы в данном направлении.

«В перечне Фонда «Круг добра» уже 53 тяжелых и редких заболевания, детям с этими заболеваниями мы уже покупаем или в ближайшее время начнем покупать лекарства. Подопечных Фонда — более 3 000, — отмечает протоиерей, председатель правления Фонда "Круг добра" Александр Ткаченко. — Буллезный эпидермолиз – одно из этих заболеваний. Работая над проектом обеспечения пациентов с БЭ, мы столкнулись со сложностями расчета и назначения высокотехнологичных медицинских изделий. Это редкая патология, и при планировании расхода перевязочных средств необходимо учитывать множество нюансов: возраст, сопутствующие заболевания, наличие осложнений. Все это может влиять на количество используемых повязок. Поэтому совместно с БФ "Дети-бабочки" мы разработали проект выездных патронажей, в рамках которых региональные специалисты пройдут образовательный модуль и практические консилиумы с врачами-экспертами в области генных дерматозов. Он позволит обеспечить не только адресную помощь детям с тяжелыми формами заболеваний, но и квалифицированную медицинскую помощь в регионе без транспортировки тяжелого пациента за тысячи километров в федеральный центр».

В перспективе планируется открытие региональных Центров генных дерматозов, где дети с генетическими заболеваниями кожи — буллезным эпидермолизом, ихтиозом, псориазом и тяжелыми формами атопического дерматита смогут обследоваться и централизованно получать амбулаторную помощь. В настоящее время подобная помощь оказывается в различных медицинских учреждениях — КВД, муниципальных и региональных больницах, поликлиниках. В ряде случаев пациентов наблюдают только участковые педиатры. Это ведет к отсутствию полной информации о пациентах с редкими заболеваниями у региональных Минздравов, что мешает стандартизировать процессы оказания помощи. Региональные Центры генных дерматозов дадут возможность наблюдать и амбулаторно лечить пациентов в рамках одного учреждения, собрав там команду врачей, специализирующихся на дерматозах.

До конца 2022 года будет отобрано 10 регионов, где усилиями региональных Министерств здравоохранения и фонда «Дети-бабочки» будут организованы Центры генных дерматозов. В работе региональных ЦГД будут активно использоваться цифровые технологии, в частности, возможности телемедицины.

