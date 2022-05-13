Госдеп объяснил выгоду для США от спецоперации на Украине

Госдеп счел спецоперацию на Украине шансом потеснить Россию на рынке вооружений

Соединенные Штаты пытаются воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы оттеснить Россию с занимаемых позиций на мировом рынке оружия и военной техники. Об этом заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис, передает ТАСС.

По ее мнению, специальная военная операция России на Украине несет для Вашингтона стратегические благоприятные возможности. «У нас имеется возможность обеспечить другим странам "съезд" с использования российской техники и материального имущества военного назначения», — объяснила она.

Льюис рассказала, что Госдеп поощряет зарубежных партнеров, желающих диверсифицировать номенклатуру своей техники и уйти от российских систем вооружений. Она уточнила, что приоритетом для Вашингтона является замещение российских образцов боевой авиации, систем ПВО, бронетехники и артиллерии американскими. «Нынешний период предоставляет уникальную возможность США занять место противников в плане как процессов продажи оружия, так и развития ряда двусторонних отношений», — резюмировала она.

5 мая евродепутат Клэр Дейли указала, что самым большим выгодополучателем от кризиса на Украине являются США и ее военно-промышленные компании, в то время как Европа вынуждена справляться с потоком беженцев и последствиями экономических санкций против России. «Именно заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта с целью ослабить Россию и является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать», — заявила политик.

По итогам 2017-2021 годов Россия и США остаются основными мировыми экспортерами оружия в мире. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). За вышеуказанный период на долю РФ пришлось 19 процентов всех продаж. При этом объем продаж вооружений России снизился на 26 процентов относительно предшествующих пяти лет. В то же время доля США увеличилась на 14 процентов и составила 39 процентов от общего объема.