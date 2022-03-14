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Россия осталась вторым после США поставщиком оружия в мире

По итогам 2017-2021 годов Россия осталась вторым после США продавцом оружия в мире

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

По итогам 2017-2021 годов Россия и США остаются основными мировыми экспортерами оружия в мире. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), который приводит РИА Новости.

За вышеуказанный период на долю РФ пришлось 19 процентов всех продаж. При этом объем продаж вооружений России снизился на 26 процентов относительно предшествующих пяти лет. В то же время доля США увеличилась на 14 процентов и составила 39 процентов от общего объема.

В документе также отмечается, что мировой объем продаж вооружений уменьшился на 4,6 процента по сравнению с показателями 2012-2016 годов.

Ранее исследовательская служба Конгресса США предложила парламентариям обсудить, как можно снизить привлекательность российского вооружения на мировом рынке. По мнению авторов доклада, Москва использует продажу оружия для продвижения своих внешнеполитических интересов.

Ксения Назарова
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