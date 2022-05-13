В Госдуме высказались о возможности обмена Виктора Бута

Депутат Бутина заявила, что надеется на обмен Виктора Бута из США

Хочется надеяться, что информация по обмену российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер подтвердится, а обмен состоится, сказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. В беседе с «Лентой.ру» депутат оценила вероятность обмена.

Возможный обмен

Стало известно, что осужденного в США на 25 лет лишения свободны россиянина Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была обвинена в контрабанде наркотических средств в России.

Очень хочется надеяться, что информация по обмену подтвердится и обмен состоится Мария Бутина депутат Госдумы

«Эти процессы очень сложные и требуют участия двух сторон. Я уверена, что российские дипломаты сделают все возможное для того, чтобы Виктор вернулся на Родину. Я очень надеюсь, что американская сторона пойдет навстречу и обмен состоится», — заявила депутат.

Бутина напомнила, что недавно завершился обмен российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на американского студента Тревора Рида, который был осужден в России. По этой причине новый обмен в ближайшее время кажется сложным.

«Надо сказать, что это было бы скорее чудо. Потому что недавно завершился обмен Константина Ярошенко. Он, к счастью, уже вернулся домой», — заключила она.

Задержания

Российского предпринимателя Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона. Он был осужден в 2012 году в США сроком на 25 лет лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал. Сейчас Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс.

Бриттни Грайнер была арестована 5 марта 2022 года. Американка была задержана в столичном аэропорту Шереметьево. Она была обвинена в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Баскетболистка дважды выигрывала золото Олимпиады. Сейчас она находится в одном из подмосковных СИЗО. Сотрудники ФСИН уже провели предварительные переговоры о возможном обмене.

