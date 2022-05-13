В Ингушетии высадили тысячи молодых ясеней и акаций

В Ингушетии высадили более 55 тысяч молодых ясеней и акаций

В Малгобекском районе Ингушетии высадили тысячи молодых ясеней и акаций. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на Минприроды республики.

Как уточняется, новые деревья были высажены на площади в 21 гектар в рамках реализации нацпроекта «Экология». В работах приняли участие сотрудники местных лесничеств и лесопожарного центра.

В ведомстве пояснили, что в этом году предпочтение было отдано двум породам — ясеню и акации, которая является хорошим медоносом. Всего в районе появилось свыше 55 тысяч деревьев.

По словам представителей министерства, в первые годы за саженцами будут присматривать специалисты. В дальнейшем же местные пчеловоды смогут размещать на указанной территории свои пасеки.

Ранее в мае сообщалось, что в Приморье воспитанники местного лицея приняли участие во всероссийской акции «Сад памяти». В рамках нее дети высадили сотни молодых ясеней и кедров.

