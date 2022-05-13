В Нальчике состоялись соревнования «Школа безопасности»

Республиканские соревнования «Школа безопасности» состоялись в Нальчике 12 мая

Республиканские соревнования «Школа безопасности» состоялись в Нальчике 12 мая. Соответствующий материал публикует местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в мероприятии приняли участие семь команд из Терского и Прохладненского районов, а также из столицы Кабардино-Балкарии. Молодые люди должны были преодолеть полосу препятствий, а также посостязаться в комбинированных пожарных эстафетах и выполнить силовые упражнения. Известно, что всего состоялось пять конкурсных этапов.

Инициатором соревнований в лагере «Кизиловка» выступило региональное управление МЧС. Отмечается, что команда-победитель примет участие в межрегиональных состязаниях «Школа безопасности», которые пройдут в Дагестане в конце июня 2022 года.

Ранее в мае сообщалось, что в Дагестане около 150 тысяч детей приняли участие в футбольной школьной лиге в рамках федерального проекта «Футбол в школу». Финал соревнований прошел 5 мая в Махачкале на базе Республиканской детско-юношеской спортивной школы Министерства образования и науки Дагестана.