Десять военнослужащих погибли в Сирии при нападении боевиков

Десять военных погибли в результате нападения боевиков в окрестностях Алеппо

В окрестностях сирийского города Алеппо в результате нападения боевиков погибли десять военнослужащих, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным источника агентства, утром террористы нанесли удар противотанковой управляемой ракетой по армейскому автобусу в районе Анджара. Погибли десять военных, еще девять пострадали.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по населенному пункту Хадер в провинции Эль-Кунейтра на северо-западе Сирии. Тогда в результате атаки никто не пострадал.