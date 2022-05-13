Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Десять военнослужащих погибли в Сирии при нападении боевиков

Десять военных погибли в результате нападения боевиков в окрестностях Алеппо

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Globallookpress.com

В окрестностях сирийского города Алеппо в результате нападения боевиков погибли десять военнослужащих, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным источника агентства, утром террористы нанесли удар противотанковой управляемой ракетой по армейскому автобусу в районе Анджара. Погибли десять военных, еще девять пострадали.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по населенному пункту Хадер в провинции Эль-Кунейтра на северо-западе Сирии. Тогда в результате атаки никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
В Подмосковье водитель Mercedes насмерть задавил мужчину и уехал
Из-за сделки с Маском Twitter подешевел на 9 миллиардов долларов
Во Франции сравнили ситуацию в мире с началом Первой мировой войны
На Юге России захотели построить быстровозводимые отели
Российский рыбак нашел рыбу-лягушку с голубыми глазами
Названо модное на протяжении последних 50 лет платье
Созданную для спасения урожая риса в России дамбу размыло
Финский производитель каш продал потребительский бизнес в России
В Сербии заявили об отзыве признания Косово со стороны международного общества
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.