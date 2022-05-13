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Высказавшийся о Путине сенатор США разочаровался в Байдене

Сенатор Грэм признался, что разочарован деятельностью Байдена на посту президента США
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Greg Nash / Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, ранее призвавший к убийству президента России Владимира Путина, рассказал, что разочарован деятельностью Джо Байдена на посту американского лидера. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Ведущий напомнил Грэму его же высказывание в январе 2021 года — тогда сенатор назвал Байдена лучшим человеком и предположил, что тот сможет снизить напряженность и объединить страну после массовых беспорядков.

Спустя почти полтора года Грэм изменил свою позицию и признался, что, судя по всему, ошибался. Он отметил, что возлагал большие надежды на «своего друга», однако они рухнули всего несколько месяцев спустя его вступления в должность.

«Я знаю Джо уже 30 лет. Он хороший парень, но как президент он потерпел неудачу. (...) Он не только не смог объединить нас. Он лишил нас ощущения безопасности. Он разрушил нашу экономику. Никто не боится Джо Байдена за границей, а здесь его политика терпит неудачу», — заключил Грэм.

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Фраза сенатора Грэма с призывом к убийству российского лидера прозвучала в телевизионном эфире 4 марта. Позднее он повторил свою позицию на странице в Twitter. В ответ посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал его высказывание преступным, неприемлемым и возмутительным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил такой призыв тем, что в нынешней ситуации «многие едут рассудком».

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее заявила, что в Вашингтоне не поддерживают слова Грэма. «Нет, мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства или смену режима. Это не политика Соединенных Штатов», — открестилась она.

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Варвара Кошечкина
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