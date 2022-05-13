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Побывавший во всех странах мира турист дал советы по подготовке к путешествию

Американец Китчен, побывавший во всех странах мира, посоветовал прятать кредитную карту

Фото: Veerasak Piyawatanakul / Pexels

Американец Джим Китчен (Jim Kitchen), побывавший во всех 193 странах мира, признанных ООН, и ставший членом гражданского экипажа космической ракеты Blue Origin, дал туристам советы по подготовке к путешествию. Его слова приводит портал Bloomberg.

В первую очередь 57-летний предприниматель и основатель компании по организации групповых туров SBT порекомендовал не носить в путешествиях по развивающимся странам драгоценности. По его словам, дорогие украшения могут привлечь внимание воров или бандитов.

Кроме того, специалист посоветовал брать с собой запасную кредитную карту и прятать ее в надежное место. «Я всегда кладу дополнительную пластиковую карту под стельки туфель, чтобы в случае ограбления или другой непредвиденной ситуации не остаться на улице без денег», — признался он.

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Также Китчен рассказал, что не может спать в отелях на постельном белье из полиэстера, так как этот материал вызывает сильный зуд. По этой причине турист советует брать с собой в путешествия хлопковую простыню из дома. В заключение мужчина отметил, что в длительные поездки всегда надевает штаны или шорты с несколькими карманами спереди. Туда можно убрать паспорт, телефон, посадочный талон, кошелек и при необходимости быстро достать их.

Ранее в мае британская бортпроводница Шеннон Хилл раскрыла пассажирам секрет сохранения хорошего самочувствия после длительных перелетов и назвала лучший способ избежать последствий смены часовых поясов (джетлага). В первую очередь стюардесса порекомендовала путешественникам не обращать внимания на разницу во времени и сразу после взлета перевести на всех устройствах часы.

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Татьяна Карпова
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