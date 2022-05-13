Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену

В Москве суд дал 13 лет экс-офицеру ФСБ за передачу секретных данных иностранной разведке

В Москве Второй Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему офицеру ФСБ Дмитрию Казакову за госизмену. Об этом сообщает ТАСС

Подсудимый признан виновным в передаче секретных сведений иностранной разведке за вознаграждение. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Чекист раскрыл данные, которые были ему известны по службе. Его действия нанесли существенный ущерб интересам России.

21 апреля Курский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего начальника отдела МВД по Золотухинскому району Курской области подполковника Дмитрия Борзенкова за госизмену. По данным СМИ, он мог передавать секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ) о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники. В частности, в Киеве проявляли интерес к перемещениям ЗРК «Бук», состоящих на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.