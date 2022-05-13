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Невролог назвал судороги в зрелом возрасте симптомом опасных болезней

Врач-невролог Жданов: судороги могут сигнализировать о варикозе или патологии почек

Фото: Maryann Kariuki / Pexels

Врач-невролог Геннадий Жданов напомнил россиянам об опасности частых судорог. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал их симптомом опасных болезней, например, варикоза и патологии почек, и посоветовал быть особенно осторожными к таким сигналам людям зрелого возраста.

Медик сказал, что неконтролируемое болезненное сокращение мышц — проблема достаточно распространенная в любом возрасте. Как правило, судороги начинаются в ночное время или утром, сразу после пробуждения, а неприятные ощущения после них могут сохраняться в течение нескольких часов. Наиболее часто спазмы возникают в конечностях, межреберных мышцах и передней брюшной стенке.

Невролог объяснил, что у молодых людей причиной судорог являются физиологические процессы, которые происходят в мышцах в результате обезвоживания организма, чрезмерной физической активности или ее недостатка, а также длительного нахождения в неудобной позе. Спровоцировать их может злоупотребление алкоголем, дефицит витаминов и микроэлементов в организме и неудобная обувь. Жданов подчеркнул, что мышечные спазмы в пять раз чаще возникают у курильщиков. Люди с ожирением также в группе риска.

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В свою очередь людям старше 65 лет невролог рекомендовал не относиться к частым судорогам беспечно, так как спазмы могут сигнализировать об опасных заболеваниях, требующих обязательного лечения под контролем врача. Среди недугов, которые назвал Жданов, варикоз, атеросклероз артерий нижних конечностей, патология почек, болезни щитовидной железы, нарушение работы сердца.

Ранее врачи, ведущие программу «Жить здорово!», раскрыли способы улучшить здоровье всего за пять минут. Для хорошего самочувствия они посоветовали людям потратить это время на объятия, физические упражнения и проветривание помещение.

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Наталья Обрядина
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