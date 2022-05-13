Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Бывший муж Бузовой показал свой дом

Российский футболист Дмитрий Тарасов провел экскурсию по своему дому

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Российский футболист, бывший муж телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов показал свой дом. Он провел экскурсию по жилью для шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

Тарасов показал дом вместе с третьей супругой, моделью Анастасией Костенко и детьми. Семья переехала туда четыре года назад. Однако футболист приобрел объект во время отношений с Бузовой и начал делать там ремонт. Позже дизайн одной из комнат разрабатывала Костенко.

Дом выполнен в светлых тонах, внутри есть просторная гостиная, совмещенная с кухней и столовой. Ярким акцентом служат зеркальные колонны. На одном из этажей также оборудована сауна, небольшой кинотеатр и помещение, где Тарасов планировал сделать спортзал, однако в итоге отдал его детям для игр.

В сентябре 2019 Тарасов выставил загородный дом на продажу. В объявлении было указано, что коттедж расположен на территории элитного поселка на Калужском шоссе, в 5 километрах от МКАД. В особняке шесть спален, его общая площадь — тысяча квадратных метров.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Зеленский высказался о возможности признания Крыма и Донбасса
Турция отреагировала на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Зака Снайдера обвинили в нечестной победе на «Оскаре»
Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата
В сети объявили бойкот Calvin Klein из-за рекламы белья с беременным мужчиной
МИД призвал россиян отказаться от поездок в Великобританию
Путин рассказал Шольцу о ситуации на «Азовстали»
В Словении в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек
Иностранный альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
Высказавшийся о Путине сенатор США разочаровался в Байдене
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.