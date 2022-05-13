Бывший муж Бузовой показал свой дом

Российский футболист Дмитрий Тарасов провел экскурсию по своему дому

Российский футболист, бывший муж телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов показал свой дом. Он провел экскурсию по жилью для шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

Тарасов показал дом вместе с третьей супругой, моделью Анастасией Костенко и детьми. Семья переехала туда четыре года назад. Однако футболист приобрел объект во время отношений с Бузовой и начал делать там ремонт. Позже дизайн одной из комнат разрабатывала Костенко.

Дом выполнен в светлых тонах, внутри есть просторная гостиная, совмещенная с кухней и столовой. Ярким акцентом служат зеркальные колонны. На одном из этажей также оборудована сауна, небольшой кинотеатр и помещение, где Тарасов планировал сделать спортзал, однако в итоге отдал его детям для игр.

В сентябре 2019 Тарасов выставил загородный дом на продажу. В объявлении было указано, что коттедж расположен на территории элитного поселка на Калужском шоссе, в 5 километрах от МКАД. В особняке шесть спален, его общая площадь — тысяча квадратных метров.