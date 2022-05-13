Россиян предупредили о риске при путешествии в Великобританию и страны ЕС

Замглавы РСТ Барзыкин объяснил риск поездок в Великобританию сокращением консульств

Рекомендацию МИД воздержаться от поездок Великобританию можно распространить на все страны, считающиеся «недружественными», сказал «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он объяснил, что путешествия могут быть сопряжены с определенными рисками ввиду отсутствия полноценного авиасообщения.

МИД призвал российских туристов воздержаться от поездок в Великобританию, а также отказаться от попыток оформить британские визы.

«Сейчас вообще не стоит летать во все "недружественные" страны, где нет полноценного авиасообщения с Россией и небо закрыто, — сказал Барзыкин. — Это не только Великобритания, но и ряд других государств Европы, Америка, Канада и прочие. Риски на данный момент существенно повышены, консульства сокращены, поддержка соотечественников, вывоз могут быть серьезно затруднены. Конечно, в такие страны можно попасть через третьи государства, но проблема ведь не в том, чтобы приехать туда, но в том, чтобы вернуться обратно».

Эксперт заключил, что не рекомендует россиянам путешествия по всем высокорискованным направлениям.

Ранее, 13 мая, Великобритания ввела новый пакет санкций, который коснулся олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, а также родственников главы государства.