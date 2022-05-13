Министр по туризму Абхазии Теймураз Хишба: в регионе могут создать туристическую полицию

В Абхазии решили создать туристическую полицию, которая бы выявляла незарегистрированные группы отдыхающих, самостоятельно путешествующих по местным горам. Об этом заявил министр по туризму региона Теймураз Хишба, передает «Интерфакс».

По его словам, проблема в том, что туристы не информируют власти о маршрутах движения и составе таких групп. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций сильно осложняется работа спасателей.

Глава ведомства отметил, что порой пропавших отдыхающих не могут найти в течение нескольких недель, для многих из них это заканчивается трагически.

В начале мая стало известно, сколько стоит проживание в новых отелях Абхазии. Так, недельный тур на двоих в июле обойдется в 73 тысячи рублей.