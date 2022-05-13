США высказались о позиции Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

В Госдепе заявили, что США проясняют позицию Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Вашингтон работает над прояснением озвученной ранее позиции Турции в отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Так высказалась о позиции Анкары помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает ТАСС.

Представитель Госдепа напомнила, что в предстоящие выходные в Берлине пройдет неформальная встреча глав МИД стран Североатлантического альянса, на которую пригласили министров иностранных дел Финляндии и Швеции. «Без сомнений, это будет обсуждение, которое мы продолжим в выходные», — заявила она.

Донфрид также подчеркнула, что США поддерживают «политику открытых дверей» НАТО и поддержат заявки Хельсинки и Стокгольма на присоединение к альянсу, если они будут направлены.

Ранее сообщалось, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что Анкара не считает позитивным развитием событий такое решение.