США высказались о позиции Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Вашингтон работает над прояснением озвученной ранее позиции Турции в отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Так высказалась о позиции Анкары помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает ТАСС.
Представитель Госдепа напомнила, что в предстоящие выходные в Берлине пройдет неформальная встреча глав МИД стран Североатлантического альянса, на которую пригласили министров иностранных дел Финляндии и Швеции. «Без сомнений, это будет обсуждение, которое мы продолжим в выходные», — заявила она.
Донфрид также подчеркнула, что США поддерживают «политику открытых дверей» НАТО и поддержат заявки Хельсинки и Стокгольма на присоединение к альянсу, если они будут направлены.
Ранее сообщалось, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что Анкара не считает позитивным развитием событий такое решение.