Политолог Дудаков заявил, что голос сенатора Пола не остановит выделение США денег Украине

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол своим голосом «против» не дал принять проект о выделении почти 40 миллиардов долларов Украине по быстрой форме, которая предполагает принятие закона в течение нескольких дней. Однако это не влияет на финальное одобрение проекта, лишь понадобится чуть больше времени, считает американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» политолог объяснил работу законодательных процессов в США.

Голос «против»

Сенатор-республиканец Рэнд Пол выступил против одобрения верхней палатой Конгресса США законопроекта о выделении помощи Украине на почти 40 миллиардов долларов. Он объяснил, что Вашингтон сейчас не может акцентироваться на Украине, игнорируя проблемы собственной экономики.

«В Америке существует быстрый способ принять законопроект, если никто не возражает. А если хотя бы один сенатор возражает, то закон принимается по стандартной процедуре. Это немного дольше», — сказал Дудаков.

Речь не идет о блокировке законопроекта, а именно о том, что путь быстрого принятия оказался закрыт, потому что один законодатель этому воспрепятствовал Малек Дудаков американист

Малек Дудаков убежден, что выступление Рэнда Пола не скажется на финальном принятии законопроекта.

«Нужно понимать, что большинство сенаторов выступает за выделение помощи Украине, они не солидарны с Рэндом Полом. Поэтому не стоит ожидать, что деньги не будут выделены. Они будут выделены Конгрессом во вторник или среду на следующей неделе. Как раз Белый дом и планирует к этому времени получить их, потому что до 19 мая еще остались финансы по украинскому направлению», — сказал американист.

Мнение американцев

Большинство американцев поддерживают выделение США гуманитарной помощи Украине, однако, учитывая наступивший кризис, их мнение вскоре может измениться, уверен Дудаков.

«Разные опросы показывают разную картину. С учетом медийной проукраинской пропаганды большинство американцев поддерживают выделение этой помощи, около 60 процентов. По мере того как Америка погружается в новый кризис, все больше вопросов будет возникать у американцев — почему такие деньги выделяются Украине, а не тратятся на собственные проблемы?» — заявил политолог.

Чем больше продолжается украинский кризис, тем меньше американцев будут поддерживать выделение крупных сумм украинской власти Малек Дудаков американист

Кто такой Рэнд Пол?

Самому Рэнду Полу опасаться за свою карьеру не стоит. Процент его поддержки в Кентукки всегда был велик, уверен американист.

«Рэнд Пол — политик-либертарианец по взглядам. Он давний оппонент президента США Джо Байдена и его давний критик. Для него такие высказывания — это нормально. С его стороны критика всей украинской повестки смотрится вполне органично. Безусловно, его сейчас будут обвинять, что он пророссийский, что он отстаивает интересы Кремля. Но сенатору по этому поводу беспокоиться не стоит. Следующие выборы у него в этом году, но он представляет республиканский штат Кентукки. Шансы поражения Рэнда Пола на предстоящих выборах очень низки», — заключил Дудаков.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал Европу выделить Украине больше финансовой помощи, чтобы внести «справедливую лепту».