Законопроект о выделении США рекордной помощи Украине заблокировали

Сенатор США Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении помощи Украине на $40 млрд

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол (Rand Paul) заблокировал одобрение верхней палатой Конгресса США законопроекта о выделении военной, экономической и гуманитарной помощи Украине на почти 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что Вашингтон сейчас не может акцентироваться на Украине, игнорируя проблемы в собственной экономике. Сенатор отметил, что Конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет казна в случае принятия инициативы. Он также указал, что сейчас самой большой угрозой для Соединенных Штатов являются госдолг, инфляция и обрушение доллара, поэтому в нынешних условиях США просто не могут позволить себе играть роль мирового жандарма.

Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США Рэнд Пол сенатор США

Таким образом, Пол затормозил продвижение законопроекта, ранее принятого Палатой представителей. Помимо этого, парламентарий попытался инициировать поправку в законопроект, которая бы предполагала надзор со стороны федеральных органов за выделением средств для Украины. Однако она была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.

Вопреки желаниям Белого дома

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отреагировала на решение сенатора, заявив, что американская администрация призывает Сенат США как можно скорее проголосовать за законопроект о выделении Украине дополнительной помощи. По ее словам, в Белом доме согласны с тем, что надзор за распределением средств имеет критическое значение в данном вопросе. Поэтому в пакет включены миллионы долларов на поддержку мер дополнительного надзора, объяснила Псаки. При этом она подчеркнула, что считает заложенные в инициативу меры достаточными.

Ранее Байден лично призвал законодателей незамедлительно одобрить этот законопроект, чтобы он мог подписать документ уже в ближайшие дни. В противном случае, предупреждал он, Вашингтон в самом скором времени будет вынужден приостановить помощь Киеву, так как предыдущие ресурсы, выделенные Конгрессом, практически исчерпаны.

Иные инициативы Вашингтона

12 мая нижняя палата американского парламента также одобрила законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины из-за специальной операции России, проходящей в стране. В случае дальнейшего принятия и подписания президентом Джо Байденом представители США в различных международных организациях будут добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины. Кроме того, они намерены работать над тем, чтобы страны предоставляли финансовую помощь Киеву на льготных условиях. В свою очередь, Министерство финансов США будет требовать от правительств других государств и коммерческих организаций облегчения долгового бремени для Украины.

9 мая Байден также подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Документ был внесен на рассмотрение еще 19 января, в то время как о начале спецоперации было объявлено 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя подписание Байденом закона о ленд-лизе, назвал это историческим шагом. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что ленд-лиз загонит Киев в долговую яму.

Глава Пентагона Ллойд Остин позднее рассказал, что во время встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым представители США подчеркивали — важно, чтобы оружие Запада не попадало на Украине «не в те руки». Министр считает, что официальному Киеву стоит отслеживать, кому в итоге отдают военную помощь. «Подотчетность — это важный вопрос для всех нас. Как вы знаете, у нас сейчас нет людей "на земле", так что это осложняет [контроль за передаваемой Киеву помощью]», — подчеркнул Остин.