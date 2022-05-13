Белый дом призвал Сенат США срочно проголосовать за рекордную помощь Украине

Псаки: Белый дом призывает Сенат оперативно проголосовать за выделение Украине $40 млрд

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация призывает Сенат США как можно скорее проголосовать за законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в Белом доме согласны с тем, что надзор за распределением средств имеет критическое значение в данном вопросе. Поэтому в пакет включены миллионы долларов на поддержку мер дополнительного надзора, объяснила Псаки. При этом она подчеркнула, что считает заложенные в инициативу меры достаточными.

Ранее сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал одобрение верхней палатой Конгресса США законопроекта о выделении помощи Украине на почти 40 миллиардов долларов. По его словам, США сейчас не могут спасать Украину, обрекая при этом свою экономику. Помимо этого, парламентарий попытался инициировать поправку в законопроект, которая бы предполагала надзор со стороны федеральных органов за выделением средств для Украины, однако она была отклонена.

11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму примерно в 40 миллиардов долларов. До этого 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза.

