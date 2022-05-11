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США призвали Украину не отдавать военную помощь «не в те руки»

Глава Пентагона Остин счел важным, чтобы оружие Запада не попало «не в те руки» на Украине

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что во время встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым представители США подчеркивали — важно, чтобы оружие Запада не попадало на Украине «не в те руки». Цитату приводит ТАСС.

Министр считает, что официальному Киеву стоит отслеживать, кому в итоге отдают военную помощь. «Подотчетность — это важный вопрос для всех нас. Как вы знаете, у нас сейчас нет людей "на земле", так что это осложняет [контроль за передаваемой Киеву помощью]», — подчеркнул Остин.

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9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Кроме того, 11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму в размере около 40 миллиардов долларов. Известно, что в новый пакет американской помощи входят артиллерийские снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

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Виктория Кондратьева
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