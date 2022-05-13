Си Цзиньпина раскритиковали за борьбу с коронавирусом и сравнили с Мао Цзэдуном

WP: в Китае растет недовольство из-за политики Си Цзиньпина в отношении коронавируса

Политика действующего председателя КНР Си Цзиньпина в отношении коронавируса подвергается критике и вызывает растущее недовольство со стороны жителей страны. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, граждане Китая негативно восприняли принятое на текущей неделе решение руководства страны по ужесточению мер борьбы с COVID-19. Особое недовольство вызвало введение дополнительных ограничений в Шанхае, где было полностью закрыто метро и ряд магазинов. Кроме того, по данным The Washington Post, у жильцов домов, помещенных в карантин, начали изымать ключи, чтобы они не могли покидать свои квартиры. В то же время дома горожан, отбывающих карантин в больницах, в их отсутствие обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. При этом сообщается о случаях, когда после подобных мероприятий из квартир пропадали личные вещи хозяев, в том числе продукты из холодильника, одежда и постельное белье.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, происходящее отчасти напоминает ситуацию, сложившуюся в Китае в середине прошлого века, в годы правления Мао Цзэдуна. Как отмечают специалисты, хотя общий стиль правления Си Цзиньпина все еще отличается от стиля создателя КНР, его стремление к усилению политического вмешательства в жизнь общества вполне можно сравнить с действиями его знаменитого предшественника. Подобные аналогии проводят в соцсетях и сами китайцы, особенно те, кто проживает в Шанхае.

Так, пишет The Washington Post, Мао Цзэдун в свое время бросил все силы Китая на то, чтобы догнать промышленное развитые страны, что в итоге обернулось массовым голодом в стране. Теперь же Си Цзиньпин, следуя политике «нулевой терпимости» к COVID-19, также пытается соревноваться с другими странами, в частности с США: по мнению политика, достижение Китаем нулевого прироста числа инфицированных коронавирусом докажет его превосходство над западными демократиями.

При этом эксперты предупреждают, что подобное жесткое вмешательство властей в повседневную жизнь граждан может стоить партии и самому Си Цзиньпину поддержки населения. При этом тот факт, что голоса несогласных пытаются подавлять, а чиновники на местах не стремятся доносить до руководителей достоверную информацию о недовольстве в обществе, может только усугубить ситуацию. В результате, считают некоторые аналитики, общественное недовольство может иметь определенные политические последствия, особенно на фоне грядущих перестановок в партийном руководстве этой осенью.