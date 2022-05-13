В Италии прокомментировали призыв Зеленского дать отпор российским туристам

В итальянской туротрасли раскритиковали призыв Зеленского закрыть границы для россиян

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к властям Италии закрыть границы для российских туристов выглядит как политическое давление, заявил глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти в беседе с РИА Новости.

По его словам, просьба украинского лидера дать «культурный отпор» россиянам расходится с принципами, по которым работает туристическая отрасль. Он отметил, что туризм представляет собой место встречи иностранцев с жителями Италии, а также и зарубежных граждан между собой «для сближения и работы над миром».

«С одной стороны, это предложение можно понять, но и с точки зрения туризма, возможно, оно немного странное, потому что мы всегда работали в противоположном направлении, будучи точкой притяжения для всех в позитивном ключе», — подчеркнул Корти.

Ранее Зеленский заявил, что стоит закрыть Италию для российских туристов. По мнению украинского лидера, необходимы новые санкции в отношении России. «Я считаю сильными шагами касательно туризма. Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. Даже те, кто не был на поле боя, — они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», — объяснил Зеленский.