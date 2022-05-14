Минобороны России рассказало о поражении артиллерией и ракетами 500 объектов ВСУ

Минобороны РФ рассказало о поражении за ночь артиллерией и ракетами более 500 объектов ВСУ

В течение прошедшей ночи российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Любомировки Херсонской области. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что, помимо этого, российские войска нанесли удары по 23 артиллерийским подразделениям ВСУ, находившимся на огневых позициях в районе Верхнекаменского, Красного Лимана, Дробышева, Яровой, Коробочкина и Гусаровки.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов, уничтожены до 100 человек живой силы, выведены из строя 23 единицы военной техники. Еще по 43 районам сосредоточения личного состава и техники ВСУ нанесла удары российская оперативно-тактическая и армейская авиация.

Наконец, российскими средствами ПВО в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2». Кроме того, в Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Ранее 14 мая военное ведомство показало на видео, как подразделения ВДВ штурмуют опорный пункт украинских войск. В ролике видно, как российские десантники ведут огонь по укреплениям и огневым точкам противника из 30-миллиметровой пушки БМД-4М, а также показана работа снайперской пары и наступление бойцов широкой цепью через поле.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.