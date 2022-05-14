Минобороны сообщило о поражении 28 ротных пунктов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении 28 ротных опорных пунктов ВСУ

Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России уничтожили 28 ротных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве также заявили о поражении двух складов боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое.

Представитель Минобороны сообщил о поражении 33 районов сосредоточения солдат и военной техники с помощью авиации. «В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники», — добавил Конашенков.

Кроме того, в течение дня ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три крупных бункера. Также уничтожена пусковая установка системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Березовка.

Ранее, 13 мая, ВКС России уничтожили три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, были уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады у населенных пунктов Золотое и Врубовка в ЛНР.