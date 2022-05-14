Минобороны сообщило о поражении 28 ротных пунктов ВСУ
Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России уничтожили 28 ротных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В ведомстве также заявили о поражении двух складов боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое.
Представитель Минобороны сообщил о поражении 33 районов сосредоточения солдат и военной техники с помощью авиации. «В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники», — добавил Конашенков.
Кроме того, в течение дня ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три крупных бункера. Также уничтожена пусковая установка системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Березовка.
Ранее, 13 мая, ВКС России уничтожили три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, были уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады у населенных пунктов Золотое и Врубовка в ЛНР.