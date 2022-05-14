FT: британские магазины оказались на грани закрытия из-за санкций против России

Британские магазины традиционной местной еды оказались на грани закрытия из-за трудностей, которые связаны с введением антироссийских санкций, и ситуации на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как пишет издание, значительная доля трески и пикши, потребляемой в Британии, вылавливается российскими судами, ее цена увеличилась и из-за плохого улова и американских пошлин на российскую продукцию. Кроме того, ситуация на Украине повлияла на поставки и стоимость растительного масла. Так, с 2020 года его цена поднялась на 150 процентов.

Во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса, британские семейные предприятия процветали благодаря переходу на приготовление еды навынос. При этом сейчас они столкнулись с ростом цен на энергоносители и сырье, возвратом после пандемии полного налогообложения и конкуренцией с сетевыми ресторанами быстрого питания.

Кроме того, владельцы рыбных баров вынуждены уменьшать порции и поднимать цены на свои блюда. Так, одному из владельцев пришлось на 20 процентов повысить цены на порцию пикши.

Ранее исполнительный директор энергетической компании Scottish Power (SP) Кит Андерсон заявил, что в Британии опасаются возможного кризиса из-за цен на топливо и санкций против России. Предполагается, что около десяти миллионов британцев не смогут отапливать свои дома — многие жители и так с трудом оплачивают счет за электроэнергию.