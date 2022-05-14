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В челябинских кинотеатрах покажут советские мультфильмы

В челябинских кинотеатрах покажут советские мультфильмы

Кадр: мультфильм «Тайна третьей планеты»

В кинотеатрах Челябинска с 1 июня начнут показывать отреставрированные советские мультфильмы. Об этом сообщает «Первый областной».

К показу на большом экране подготовили «Приключения Буратино», «Тайну третьей планеты» и «Чиполлино».

1 июня состоится показ мультфильма «Приключения Буратино». Релиз «Чиполлино» назначен на 9 июня, а «Тайна третьей планеты» — на 16 июня.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 26 мая по 5 июня пройдет «Большой фестиваль мультфильмов», на котором будут представлены минимум 130 картин из 30 стран мира. Гостей фестиваля ожидает знакомство с самыми разными жанрами мультфильмов, выполненными в разных техниках — от рисованной и объектной анимации до сгенерированных компьютером изображений (CGI) и смешанных технологий.

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Сергей Истомин
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