Россияне стали чаще перепродавать товаров из IKEA

«Юла»: россияне стали чаще перепродавать мебель и игрушки, купленные в IKEA до закрытия

Россияне стали чаще перепродавать товары, купленные в IKEA до закрытия магазинов сети в стране. Как отмечают сервисы «Юла» и «ВКонтакте», число соответствующих объявлений в апреле 2022 года в сравнении с февралем выросло более чем на треть. Кроме того, приобрети эти товары предлагается по более низким ценам, чем раньше. Об этом пишет РИА Новости.

«За последние два месяца число объявлений о продаже товаров из ИКЕА выросло более чем на треть. В марте-апреле на площадке было размещено около 100 тысяч объявлений. Рост в марте составил 16 процент, а в апреле количество объявлений выросло на 61 процент», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что наибольший спрос на товары из IKEA наблюдался в начале марта. Тогда число поисковых запросов по товарам ритейлера выросло в полтора раза в сравнении с последней неделей февраля. По итогам апреля пользователи искали товары сети в два раза чаще, чем в феврале.

Чаще всего в объявлениях представлены диваны, шкафы, столы и мягкие игрушки по ценам в среднем на 10-12 процентов ниже, чем в магазинах до закрытия. При этом отмечается, что некоторые продавцы завышают даже цены.

В марте IKEA решила приостановить работу в России. Компания поставила на паузу до августа импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах в России и Белоруссии. Зарплаты и льготы для сотрудников IKEA пообещала сохранить, а сам персонал обязалась обеспечить операционной деятельностью на складах.

