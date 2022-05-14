Во Франции конфисковали собранные для детей Донбасса деньги

Французская таможня конфисковала деньги на гуманитарную помощь детям Донбасса

Глава гуманитарной ассоциации Эммануэль Леруа заявил, что французская таможня конфисковала деньги, собранные для гуманитарной помощи детям Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Группу активистов задержали в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже и удерживали почти 10 часов. Изъятие денег объяснили запретом вывоза средств в Россию, а также «европейскими директивами». Сумма пожертвований не превышала 10 тысяч евро.

По словам Леруа, пожертвования собирались с 2014 года — желающие отдавали личные средства на покупку медикаментов, одежды и игрушек для детских клиник Донбасса.

Ранее в мае Росмолодежь совместно с Ассоциацией волонтерских центров открыла набор волонтеров для участия в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках. Добровольцы из России и жители Донбасса смогут консолидировать усилия и оказать помощь на территориях: разбор завалов, восстановление инфраструктуры и помощь школьникам в освоении учебной программы.

