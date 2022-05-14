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Во Франции конфисковали собранные для детей Донбасса деньги

Французская таможня конфисковала деньги на гуманитарную помощь детям Донбасса

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Глава гуманитарной ассоциации Эммануэль Леруа заявил, что французская таможня конфисковала деньги, собранные для гуманитарной помощи детям Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Группу активистов задержали в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже и удерживали почти 10 часов. Изъятие денег объяснили запретом вывоза средств в Россию, а также «европейскими директивами». Сумма пожертвований не превышала 10 тысяч евро.

По словам Леруа, пожертвования собирались с 2014 года — желающие отдавали личные средства на покупку медикаментов, одежды и игрушек для детских клиник Донбасса.

Ранее в мае Росмолодежь совместно с Ассоциацией волонтерских центров открыла набор волонтеров для участия в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках. Добровольцы из России и жители Донбасса смогут консолидировать усилия и оказать помощь на территориях: разбор завалов, восстановление инфраструктуры и помощь школьникам в освоении учебной программы.

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Марк Успенский
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