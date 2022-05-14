Минфин США обсудил с иностранными банками усиление санкций против России

Замглавы минфина США Адейемо обсудил с иностранными банками усиление санкций против России

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил в ходе встречи с представителями ряда иностранных банков усиление санкций против России, а также уже введенные ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

Из заявления минфина США следует, что внимание его ведомства сосредоточено на борьбе с попытками уклониться от санкций. «Замглавы минфина США также довел до сведения представителей иностранных банков информацию о рисках содействия такому уклонению, в том числе риск попадания под вторичные санкции», — следует из сообщения Адейемо.

Представители финансовых организаций раскрыли планы по адаптации своей будущей деятельности и бизнес-операций на фоне украинского кризиса и санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия через две недели представит юридическое предложение, согласно которому уклонение от санкций Евросоюза будет считаться преступлением. Этот шаг должен помочь странам-членам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России.

