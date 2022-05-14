В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина

Hill: президент Путин посчитал неуважением к России пренебрежение Запада к Мюнхенской речи

Американский обозреватель Харлан Ульман посчитал ошибкой Запала пренебрежение основным посылом Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году. Соответствующее мнение он выразил в статье для газеты Hill.

«На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве "единственного полюса силы" и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — пояснил журналист.

По словам Ульмана, Путин посчитал проявлением неуважения реакцию США и НАТО на его тезисы, что усугубило его негодование по поводу высокомерного отношения к России.

Ранее бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко в материале «Ленты.ру» рассказал, что первый президент России Борис Ельцин благосклонно воспринял речь Путина, которую тот произнес на Мюнхенской конференции.

«Когда Владимир Владимирович дал Западу по зубам на Мюнхенской конференции в 2007 году, Борис Николаевич был очень доволен этим», — отметил он.

Владимир Путин 15 лет назад выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной однополярности современного мира. Тогда президент России подверг острой критике внешнюю политику США и расширение НАТО на восток. Он пообещал, что Москва «асимметрично ответит» на развертывание американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии.