В Словакии назвали правильное определение осквернению памятника красноармейцам

Генпрокурор Словакии Жилинка назвал осквернение памятника красноармейцам экстремизмом

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что осквернение монумента советским воинам-освободителям в городе Пиештяни на западе страны не имеет ничего общего с выражением солидарности с Украиной. Он назвал правильное определение данного инцидента — экстремизм, сообщает ТАСС.

«Это не [выражение] солидарности [с Украиной], а проявление экстремизма. Памятник Освобождения является доминантой площади [антигитлеровского] Словацкого национального восстания. Он напоминает о солдатах Советской армии, павших при освобождении Пиештяни», — написал он.

По мнению генпрокурора, действия вандала по отношению к памятнику красноармейцам являются недопустимыми. Он призвал не ограничиваться лишь моральным порицанием данного поступка, а привлечь виновника к уголовной ответственности.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос в стране «красноармейских» памятников. По ее словам, необходимо разработать план по устранению этих памятников таким образом, чтобы не осквернить могилы павших, если они там находятся. Она добавила, что этим вопросом занимаются уже несколько недель.