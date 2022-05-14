СКР даст оценку решению властей Латвии о сносе памятника освободителям Риги

СКР проанализирует решение властей Латвии о сносе памятника освободителям Риги

Следственный комитет России (СКР) проанализирует законность принятия властями Латвии в одностороннем порядке решения о приостановке действия двустороннего соглашения о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволяет им снести, в частности, памятник советским солдатам — освободителям Риги от немецких войск, установленный в 1985 году. О намерении дать оценку этому решению сообщается на сайте ведомства в субботу, 14 мая.

Отмечается, что фактический снос монумента подпадает под действие статьи 354.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России.

«Подобные инициативы являются очередным фактом пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — указали в ведомстве.