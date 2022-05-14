В обстрелянном Украиной российском селе Солохи начались восстановительные работы

В обстрелянном украинскими военными российском селе Солохи начали восстановительные работы

В обстрелянном украинскими военными селе Солохи в Белгородской области начались восстановительные работы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков, который осмотрел разрушенные дома.

«Постараемся максимально быстро все восстановить. Никого не оставим в беде!» — написал он.

Глава области добавил, что в результате обстрела с территории Украины были повреждены 54 домовладения, школа, библиотека, ДК и магазин, а также шесть автомобилей.

Об обстреле белгородского села Солохи сообщалось 11 мая. Военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели по нему несколько прицельных выстрелов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». От разрыва снаряда у жилых домов восемь человек получили ранения, один из них скончался в больнице.