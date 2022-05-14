Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Опубликованы кадры боя батальона ДНР «Сомали» под Авдеевкой

WarGonzo опубликовал кадры танкового боя батальона «Сомали»

В сети опубликованы кадры боя батальона ДНР «Сомали» под Авдеевкой. Видео выложил Telegram-канал WarGonzo.

«Публикуем эксклюзивные кадры работы танков легендарного донбасского батальона "Сомали" по позициям боевиков под Авдеевкой», — говорится в сообщении под видео.

Батальон «Сомали» был сформирован в 2014 году и находится в подчинении Донецкой народной республики.

16 апреля Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео выхода батальона «Сомали» на пляж Мариуполя. Командир батальона с позывным Бойкот лично принимал участие со своими штурмовиками в финальном освобождении прибрежных кварталов Мариуполя.

Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила заявления ФРГ о глобальном голоде из-за ситуации на Украине
Придуман новый формат чемпионата России по футболу из-за санкций УЕФА
Сборник комиксов по фильму «Брат» выпустят в августе
Отоларинголог предупредил об опасных последствиях насморка
Захарова упрекнула США в блокировке российских СМИ
Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец
Политолог связал коррупцию в США с блокировкой военной помощи Украине
«Американской империи» предрекли падение из-за военной поддержки Украины
Москвичи вспомнили очередь за сувенирами в Лужниках в СССР
В Белгородской области ответили на заявления об эвакуации на границе с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.