WarGonzo опубликовал кадры танкового боя батальона «Сомали»

В сети опубликованы кадры боя батальона ДНР «Сомали» под Авдеевкой. Видео выложил Telegram-канал WarGonzo.

«Публикуем эксклюзивные кадры работы танков легендарного донбасского батальона "Сомали" по позициям боевиков под Авдеевкой», — говорится в сообщении под видео.

Батальон «Сомали» был сформирован в 2014 году и находится в подчинении Донецкой народной республики.

16 апреля Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео выхода батальона «Сомали» на пляж Мариуполя. Командир батальона с позывным Бойкот лично принимал участие со своими штурмовиками в финальном освобождении прибрежных кварталов Мариуполя.

