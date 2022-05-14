В России ввели новый порядок вывоза свинца

Правительство России временно ввело лицензирование экспорта свинца и его лома до 15 ноября

Правительство России временно ввело лицензирование на экспорт свинца и его лома из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Новый порядок будет действовать с 15 мая до 15 ноября 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Такой порядок будет действовать до 15 ноября 2022 года включительно», — говорится в документе. Он касается отхода и лома свинцовых, а также необработанного свинца.

Решение кабмина связано с необходимостью не допустить дефицита этого металла на российском рынке, поскольку он широко используется в автомобилестроении и производстве аккумуляторов.

В правительстве отметили, что для добросовестных поставщиков проблем с получением лицензий не возникнет, им не потребуется дополнительных согласований и разрешений, поскольку все необходимые документы уже есть.

Ранее The Economist писал, что в результате западных санкций Россия столкнулась с рекордным торговым профицитом, то есть падением импорта из западных стран при сохранении уровня экспорта.

