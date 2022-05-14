Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России ввели новый порядок вывоза свинца

Правительство России временно ввело лицензирование экспорта свинца и его лома до 15 ноября

Фото: Иосиф Будневич/ РИА Новости

Правительство России временно ввело лицензирование на экспорт свинца и его лома из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Новый порядок будет действовать с 15 мая до 15 ноября 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Такой порядок будет действовать до 15 ноября 2022 года включительно», — говорится в документе. Он касается отхода и лома свинцовых, а также необработанного свинца.

Материалы по теме:
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля 2022
Отказ от нефти и отключение банков от SWIFT: Европа собирается ввести новые санкции против России
Отказ от нефти и отключение банков от SWIFT:Европа собирается ввести новые санкции против России
4 мая 2022

Решение кабмина связано с необходимостью не допустить дефицита этого металла на российском рынке, поскольку он широко используется в автомобилестроении и производстве аккумуляторов.

В правительстве отметили, что для добросовестных поставщиков проблем с получением лицензий не возникнет, им не потребуется дополнительных согласований и разрешений, поскольку все необходимые документы уже есть.

Ранее The Economist писал, что в результате западных санкций Россия столкнулась с рекордным торговым профицитом, то есть падением импорта из западных стран при сохранении уровня экспорта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер певец Ренат Ибрагимов
Мужчина в бронежилете расстрелял покупателей супермаркета в США
Экономист рассказал о попытках США превратить Россию в энергетическую колонию ЕС
В США предупредили о банкротстве из-за помощи Украине
У Бритни Спирс случился выкидыш
В России ввели новый порядок вывоза свинца
Россиян предупредили о новой опасной пандемии
Фетисов оценил вылет Овечкина из Кубка Стэнли
В Греции прокомментировали возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Посол в Германии заявил о бессмысленных попытках сломить Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.