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Украина снова обстреляла Ясиноватую из «Градов»

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

По информации ведомства, украинские войска выпустили три ракеты из БМ-21 «Град» по населенному пункту после 03:00.

Ясиноватая находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

11 мая сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели несколько прицельных выстрелов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по селу белгородскому селу Солохи . От разрыва снаряда у жилых домов восемь человек получили ранения, один из них скончался в больнице.

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