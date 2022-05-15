Уральские орнитологи подкинут в лес два десятка маленьких балобанов

Уральские орнитологи подкинут в лес два десятка маленьких балобанов, чтобы спасти краснокнижных птиц от вымирания. Об этом сообщает издание E1.

Балобан в России практически истреблен браконьерами. Орнитологи питомника «Холзан» вывели птенцов, чтобы подкинуть их в дикую природу.

«Вольерных птенцов мы вывозим совсем малышами — для выпуска методом хэкинга. То есть они совсем маленькими помещаются в такие ящики, которые называются хэки. Там они на прикорме находятся и постепенно, когда у них крепнут крылья, начинают делать первые полеты. Постепенно знакомятся с территорией. И уже вылетают искать кормовую базу. И, убедившись, что есть еда, в этих краях они остаются», — рассказали в питомнике.

Орнитологи рассчитывают подбросить в леса около 20 птенцов. Питомник также ищет волонтеров, которые будут наблюдать за балобанами и помогут им адаптироваться.

Ранее стало известно, что пять жителей Республики Алтай из сел Кош-Агач и Аргут помогут ученым в сохранении численности снежного барса. Таким образом специалисты рассчитывают привить местным селянам желание заботиться о снежном барсе, чтобы научить их жить в гармонии с живой природой. Люди будут наблюдать за 15 особями барса, установив камеры в местах их обитания, а также убирать капканы и петли браконьеров, сообщая о хищниках.